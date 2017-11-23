«الحصيني» يوضح الطقس المتوقع بالإجازة.. والملابس المناسبة لكل منطقة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

«بلومبيرغ»: موقوفون بـ«قضايا الفساد الكبرى» يحوِّلون مبالغ للدولة

«بلومبيرغ»: موقوفون بـ«قضايا الفساد الكبرى» يحوِّلون مبالغ للدولة

الدول الأربع تعلن إضافة كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها

الدول الأربع تعلن إضافة كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها

«الحصيني» يوضح الطقس المتوقع بالإجازة.. والملابس المناسبة لكل منطقة

«الحصيني» يوضح الطقس المتوقع بالإجازة.. والملابس المناسبة لكل منطقة
0

 

تواصل- فريق التحرير:

توقّع عبدالعزيز الحصيني، المحاضر السابق الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، أن يكون “طقس إجازة نهاية الأسبوع، أجواء جيدة معتدلة نهاراً باردة ليلاً”.

وأضاف “الحصيني”، في تغريدة عبر “تويتر”، “اكشتوا واحتاطوا ملابس شتوية متوسطة بالرياض والقصيم ونجران، وشتوية ثقيلة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل”.

وتابع، “احتاطوا ملابس شتوية خفيفة بالغربية والمدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية”، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون صافية بمشيئة الله، سوى بعض المدن الواردة في الصورة المرفقة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على توقعات الطقس والأمطار اليوم

تعرف على توقعات الطقس والأمطار اليوم

البداية بغطاء سحابي ثم أمطار غزيرة.. تعرّف على تحركات الحالة المطرية المتوقعة

البداية بغطاء سحابي ثم أمطار غزيرة.. تعرّف على تحركات الحالة المطرية المتوقعة

توقعات بغبار في 8 مناطق.. وأمطار على تبوك والجوف

توقعات بغبار في 8 مناطق.. وأمطار على تبوك والجوف

توقعات بعوالق ترابية بالوسط والشمال.. والغيوم تغطي مساحات واسعة

توقعات بعوالق ترابية بالوسط والشمال.. والغيوم تغطي مساحات واسعة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>