«الحصيني» يوضح الطقس المتوقع بالإجازة.. والملابس المناسبة لكل منطقة

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توقّع عبدالعزيز الحصيني، المحاضر السابق الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، أن يكون “طقس إجازة نهاية الأسبوع، أجواء جيدة معتدلة نهاراً باردة ليلاً”.

وأضاف “الحصيني”، في تغريدة عبر “تويتر”، “اكشتوا واحتاطوا ملابس شتوية متوسطة بالرياض والقصيم ونجران، وشتوية ثقيلة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل”.

وتابع، “احتاطوا ملابس شتوية خفيفة بالغربية والمدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية”، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون صافية بمشيئة الله، سوى بعض المدن الواردة في الصورة المرفقة.