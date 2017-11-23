صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً مُسرباً من أروقة “الشؤون الصحية” بمنطقة المدينة المنورة، يوجه بسرعة إيقاف توزيع لقاح الأنفلونزا الموسمية وذلك بسبب عدم اجتيازه للاختبارات الفيزيائية الأولية.

وجاء في الخطاب الذي وجِّه لكافة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إلى سحب اللقاح ذا التشغيلة (P4A33IV) والمصنع من شركة SANOFI PASTEUR لحين استكمال إجراءات التحقق من مطابقة التشغيلة من عدمه وحصر الكميات المتوفرة في مدة عمل لا تتجاوز ثلاثة أيام.

يذكر أن الأسابيع الماضية قد شهدت دعاية تسويقية لأخذ تطعيمات اللقاح إذ روج له بأنه يساعد في الوقاية من العدوى بفيروسات الأنفلونزا المنتشرة خلال هذا الموسم وبالتالي التخفيف من الأعراض المصاحبة لهذه العدوى كالحرارة والسعال.

من جهتها حاولت “تواصل” الاستفسار من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الأستاذ مشعل الربيعان إلا أن المحاولات الهاتفية باءت بالفشل للوصول إليه.