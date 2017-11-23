ضبط 4 مواطنين قيَّدوا مقيمًا وسرقوا 40 رأس غنم بالقصيم

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قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض إحدى المزارع – شمالي محافظة عيون الجواء – للدخول من قِبَل 4 مواطنين، في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل، وتقييد مقيمٍ من جنسيةٍ عربية، والاستيلاء على هاتفه الجوال و40 رأساً من الأغنام، وتم نقلها على متنِ مركبتين إلى جهةٍ غير معلومة.

وأضاف “السحيباني”، أن “إدارة التحريات والبحث الجنائي بعد التنسيق مع مركز الشرطة المختص تمكنت من تحديد هويات المتهمين والقبض عليهم -مواطنون- تتراوح أعمارهم في العقدين الثاني والثالث من العمر”.

وتابع: إنه “جرى إيداعهم التوقيف، وإحالتهم إلى النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص؛ حيث أقروا عند سماع أقوالهم بما بدر منهم”.