مصادرة أغنام نافقة في مكة.. وتسليم العمالة للدوريات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

صدمة.. لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مجتاز للاختبارات الأولية!

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

الزعاق يتوقع: «البرد الجاد» قادم.. تعرّف على موعد «المربعانية»

«بلومبيرغ»: موقوفون بـ«قضايا الفساد الكبرى» يحوِّلون مبالغ للدولة

«بلومبيرغ»: موقوفون بـ«قضايا الفساد الكبرى» يحوِّلون مبالغ للدولة

الدول الأربع تعلن إضافة كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها

الدول الأربع تعلن إضافة كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها

مصادرة أغنام نافقة في مكة.. وتسليم العمالة للدوريات

مصادرة أغنام نافقة في مكة.. وتسليم العمالة للدوريات
0

تواصل – فريق التحرير

كشفت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عن مصادرة (15) رأساً من الأغنام النافقة داخل حظائر مخالفة بحلقة المواشي بالكعكية وحجز السيارة التي كانت تحمل الأغنام وسحبها إلى مقر البلدية وتسليم العمالة الموجودين بالموقع للدوريات الأمنية.

وفي التفاصيل أكدت البلدية أنها تلقت بلاغاً عن وجود ذبائح وأغنام مذبوحة بطرق عشوائية داخل حظائر مخالِفة بحلقة المواشي بالكعكية، وأنها على الفور قامت بمشاركة الدوريات الأمنية بتشكيل فريق من المراقبين بقيادة مشرف الفترة المسائية مروان بوقس.

وأوضحت البلدية أنها قامت بمداهمة الموقع المخالف ومصادرة عدد من الذبائح غير الصالحة والمذبوحة في ظروف سيئة وغير صحية وفق ما أكده المراقبون، وتمت مصادرة (15) رأساً من الأغنام النافقة وحجز السيارة التي كانت تحمل الأغنام وسحبها إلى مقر البلدية وتسليم العمالة الموجودين بالموقع للدوريات الأمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

من جانبه أكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن البلدية حريصة على إزالة هذه المخالفات، التي تشكل خطراً على الإصحاح البيئي والصحة العامة وتشوه المظهر العام.

وشدد “عراقي” بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضرراً على الصحة العامة، وذلك بهدف المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة المستهلكين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إمارة مكة: عودة كافة أنفاق جدة لطبيعتها بعد سحب مياه الأمطار

إمارة مكة: عودة كافة أنفاق جدة لطبيعتها بعد سحب مياه الأمطار

تعليق الدراسة غداً الثلاثاء في مكة

تعليق الدراسة غداً الثلاثاء في مكة

بالصور.. إخلاء 520 معتمراً جراء حريق بفندق في مكة

بالصور.. إخلاء 520 معتمراً جراء حريق بفندق في مكة

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على مكة

«الإنذار المبكر» ينبّه: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على مكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>