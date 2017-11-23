مصادرة أغنام نافقة في مكة.. وتسليم العمالة للدوريات

تواصل – فريق التحرير

كشفت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عن مصادرة (15) رأساً من الأغنام النافقة داخل حظائر مخالفة بحلقة المواشي بالكعكية وحجز السيارة التي كانت تحمل الأغنام وسحبها إلى مقر البلدية وتسليم العمالة الموجودين بالموقع للدوريات الأمنية.

وفي التفاصيل أكدت البلدية أنها تلقت بلاغاً عن وجود ذبائح وأغنام مذبوحة بطرق عشوائية داخل حظائر مخالِفة بحلقة المواشي بالكعكية، وأنها على الفور قامت بمشاركة الدوريات الأمنية بتشكيل فريق من المراقبين بقيادة مشرف الفترة المسائية مروان بوقس.

وأوضحت البلدية أنها قامت بمداهمة الموقع المخالف ومصادرة عدد من الذبائح غير الصالحة والمذبوحة في ظروف سيئة وغير صحية وفق ما أكده المراقبون، وتمت مصادرة (15) رأساً من الأغنام النافقة وحجز السيارة التي كانت تحمل الأغنام وسحبها إلى مقر البلدية وتسليم العمالة الموجودين بالموقع للدوريات الأمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

من جانبه أكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن البلدية حريصة على إزالة هذه المخالفات، التي تشكل خطراً على الإصحاح البيئي والصحة العامة وتشوه المظهر العام.

وشدد “عراقي” بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضرراً على الصحة العامة، وذلك بهدف المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة المستهلكين.