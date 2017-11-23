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منتج من «إيكيا» يقتل 4 أطفال.. والشركة تعوِّض ذويهم بهذا المبلغ

منتج من «إيكيا» يقتل 4 أطفال.. والشركة تعوِّض ذويهم بهذا المبلغ
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تواصل – وكالات:

أعادت شركة “إيكيا” السويدية للأثاث، نشر إعلانات جديدة تحثّ المستهلكين على إعادة أنواع معينة من الأثاث كانت قد ذكرت سابقاً أنها ستسحبها من السوق، وذلك بعد حادثة وفاة جديدة لطفل سقطت عليه خزانة من صنع الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن سحب قطع معينة من الأثاث في أمريكا وكندا عام 2016، بعد وفاة 3 أطفال دون سن الثانية، سقطت عليهم خزانة “مالم”، وعرضت على الزبائن استعادة أموالهم أو الحصول على مساعدة مجانية في تثبيت الخزانة في الحائط.

يشار إلى أن عائلات الأطفال الثلاثة حصلت على تعويض من إيكيا بنحو 50 مليون دولار، وفق ما ذكر موقع “واشنطن بوست”.

واستعادت الشركة نحو مليون قطعة أثاث فقط من أصل 17 مليون قطعة باعتها، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بشأن مدى فاعلية عملية السحب.

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