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«الإسكان»: 22 ألف وحدة سكنية جاهزة في 8 مناطق خلال أيام

«الإسكان»: 22 ألف وحدة سكنية جاهزة في 8 مناطق خلال أيام
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تواصل- الرياض:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، إن الوزارة تستعد لتسويق نحو 22 ألف وحدة سكنية في 8 مناطق بالمملكة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح، أن الوزارة ستعمل مطلع ديسمبر المقبل على تسويق أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ضمن المشاريع الجاهزة، ومشاريع للبيع على الخريطة بالشراكة مع المطورين العقاريين، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وتابع أن المشاريع الجاهزة تشمل محافظات صامطة والزلفي والمخواة ورفحاء، بأكثر من ألف وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة 500 متر مربع، فيما تشمل مشاريع البيع على الخريطة كلاً من جدة، الدمام، تبوك، وعرعر، بأكثر من 9 آلاف وحدة سكنية من نوع فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار تراوح بين 250 إلى 700 ألف ريال.

وأشار السويلم، إلى أنه سيتم إطلاق معرض لتسويق أول مشروع للبيع على الخريطة في محافظة جدة مطلع ديسمبر، موضحا أن عدد الوحدات التي سيتم تسويقها من خلال المعرض تبلغ نحو 5 آلاف وحدة سكنية، لافتا إلى أن هذه المعارض التي تطلق بشكل شهري تأتي تزامنا مع إطلاق دفعات برنامج “سكني”.

وذكر أنه في نهاية نوفمبر الجاري سيتم توزيع نحو 12 ألف وحدة سكنية في كل من الزلفي، رفحاء، صامطة، والباحة، مشيرا إلى أن هذه الوحدات مقسمة ما بين مشاريع تابعة للوزارة تصل إلى ألف وحدة جاهزة بمساحة 500 متر، ونحو 11 ألف وحدة بيع على الخريطة.

وحول المشاريع الجاهزة، أفاد بأنه تم إنهاء الحجز مطلع نوفمبر الجاري في 3 مشاريع ضمن برنامج البيع على الخريطة، شملت الأحساء وأبها وخميس مشيط بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، كما تم استكمال الحجز في مشروع إسكان بيش، ويجري استكماله في كل من ثادق ورياض الخبراء وطريف بإجمالي 800 وحدة سكنية جاهزة، في حين سبقه إنهاء الحجز في مشروع شمال الرياض ورابغ والمبرز والخبر.

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