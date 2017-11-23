تبوك تقضي ليلة مظلمة.. ومغردون: أحزننا عدم سماع أذان الفجر

تواصل – الرياض:

عم الظلام الدامس مدينة تبوك، بعد أن انقطع التيار في المدينة إثر عطل في إحدى المحطات الرئيسة عند الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم، وطبقًا للمصادر أن السبب في قطع التيار الكهربائي احتراق أحد المولدات الرئيسة.

وقالت شركة الكهرباء إن فرق الطواريء استنفرت للعمل على صيانة العطل وأن التيار سيعود خلال ساعات.

ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم بعنوان #تبوك_انقطاع_الكهرباء، عبر المغردون فيه عن تعجبهم لقطع التيار في جميع المدينة في وقت واحد، وطالبوا بتوضيحات من الشركة للأسباب، وقال مغردون ما أحزننا أننا لم نسمع أذان الفجر، ونبهوا إلى توقيتها.

وقال سلطان العطوي‏: إلى الآن الكهرباء مقطوعة عن: تبوك، ضباء، شرما، الخريبة، قيال، البدع، حقل واللي يعرف زيادة يكتب لأنه مستحيل كل هذه المناطق على محطة توليد واحدة أكيد في سبب؟، حسب تعبيره.

وقالت نواف العنزي‏: بصراحة لم أحزن على نورٍ انطفأ، ولا على مكيفٍ لم يعد يعمل، ولكن ما أحزنني فعلا أنه لأول مرة مكبرات الصوت لم ترفع الأذان في تبوك.

أما “إياد” فقال بعد انقطاع الكهرباء مباشرة في تبوك: “غالباً إذا استمر هالوضع ما بتسمع أذان الفجر بسبب انقطاع الكهربا، لذلك حبيت اذكر وقت صلاة الفجر ٥:٤٠”.

المغرد عادل العويمري: انقطاع الكهرباء عن مدينة تبوك ، ضباء ، حقل ، البدع ، تيماء، عدد المشتركين المتضريين من الانقطاع 190 ألف مشترك.

وقال “حسام”: “ما أحد يعاني من انقطاع الكهرباء بقدر الناس اللي تغسل لأطفالها غسيل بروتيني للكلى بالبيوت.. اللهم اشفيها والطف بحالها”، وأضاف محمد العطوي‏: “الشمال كله بدون كهربا يبدو ان الشتاء وصل”.