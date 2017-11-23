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السفارة بواشنطن تكشف تلاعب «نيويورك تايمز» لتمرير كذبة «حبيب العدلي بالرياض»

السفارة بواشنطن تكشف تلاعب «نيويورك تايمز» لتمرير كذبة «حبيب العدلي بالرياض»
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تواصل – الرياض:

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن فاطمة باعشن المتحدثة باسم سفارة المملكة في واشنطن ، قولها إن “بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رفع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية”.

وأكدت “باعشن”، حق المحتجزين في الاستعانة بمحامين، مشددة على أنه لم تتم إساءة معاملة أي محتجز.

وكشفت حقيقة المزاعم التي تروج أن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي يقدم المشورة للسلطات السعودية بهذا الشأن، ووصفتها بأنها “كاذبة”.

وكان سعود كابلي، مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية في واشنطن، أكد أن ما زعمه تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بخصوص تقديم حبيب العادلي استشارات للمملكة أمر عارٍ من الصحة.

وأوضح في تعليق له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المتحدثة الرسمية لسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة، فاطمة باعشن، عبرت عن تفاجئها من سؤال الصحيفة الأمريكية بخصوص العادلي، وطلبت فرصة للتأكد من صحة الأمر.

واختتم كابلي تعليقه بقوله، مؤسف أن “نيويورك تايمز” فضلت عدم انتظار الرد، وقامت بتحوير ردها في هذا الخصوص؛ ليظهر كأننا امتنعنا عن التعليق.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” زعمت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، الخميس الماضى، إن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، يشغل منصب مستشار في المملكة.

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