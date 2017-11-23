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ماذا تقدم بيضة مسلوقة واحدة يوميًا لجسمك؟

ماذا تقدم بيضة مسلوقة واحدة يوميًا لجسمك؟
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تواصل – وكالات:

منذ سنوات لم تكن سمعة البيض جيدة من الناحية الصحية، لكن بعد أن ظهرت براءة البيض من التسبب في الأزمات القلبية توالت الدراسات التي تكشف عن فوائده. ويعتبر البيض المسلوق من أفضل وأسهل الوجبات الخفيفة، وأغناها بالمغذيات.

لكن على الرغم من براءة البيض من الأزمات القلبية لاتزال توصيات جامعة هارفارد تحث على عدم أكل أكثر من 3 بيضات في الأسبوع بالنسبة لمن لديهم مخاطر الإصابة بمشاكل في القلب.

إليك فوائد البيض المسلوق:

تناول بيضة واحدة في اليوم يوفّر للجسم كمية كافية من مادتي اللوتين وزاناكسين اللتين تحميان العيون من مشكلة الضمور البقعي. كما يساعد أكل البيض على وقاية العين من المياه البيضاء.

ويمتاز البيض بأنه مصدر هام لفيتامين “د” ومعادن وفيتامينات تساعد على نمو الشعر. كما يحتوي على مضادات للأكسدة تعزّز صحة الأظافر والشعر.

ويوفّر البيض مغذيات ضرورية لصحة الدماغ مثل الكولين الذي يلعب دوراً هاماً في وظائف الأعصاب والدماغ وصحة القلب. وتحث التوصيات الطبية الحوامل على أكل البيض لأهمية الكولين لنمو دماغ الطفل، وحماية الجنين من التشوهات.

وإلى جانب الفوائد السابقة تحث توصيات التغذية الصحية على أكل البيض المسلوق لضبط الوزن والحفاظ على الرشاقة. فالبيضة المسلوقة تحتوي على 70 سعرة حرارية، و13 غراماً من البروتين، ما يعزّز الإحساس بالشبع بأقل عدد ممكن من السعرات.

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