محكمة بـ«المدينة» تبيع ممتلكات شركة لتسديد رواتب الموظفين

تواصل – المدينة المنورة:

حجزت محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة ممتلكات شركة مقاولات منها أرض تقدر مساحتها بـ(12500) متر مربع وعدد كبير من المعدات والمركبات والأدوات لتسديد نحو ثلاثة ملايين ریال رواتب 43 موظفا.

وكانت الشركة توقفت لفترة طويلة عن دفع مرتبات موظفيها الذين تقدموا بشكوى إلى لجنة الفصل في المنازعات العمالية بمكتب العمل في المدينة المنورة وصدرت أحكام لهم.

وعقب صدور الحكم تقدم العمال بطلبات منفصلة لتنفيذ القرار، وأمهلت المحكمة الشركة خمسة أيام لتسديد رواتب الموظفين قبل أن تضطر الدائرة المختصة بتكليف مأمور التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القوة المختصة للدخول إلى مقر الشركة وحجز ما فيها من معدات ومركبات وأدوات تفي بكامل القيمة المطلوبة.

ومع انتهاء المهلة المحددة وفشل الشركة في الإيفاء بالتزاماتها أصدر قاضي التنفيذ أوامره التنفيذية بالحجز على الشركة والبدء في تجهيز ما يفي بالمبالغ واسترداد الحقوق؛ لتجهيزها لبيع ما فيها بالمزاد العلني. حسب “عكاظ”