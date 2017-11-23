توقعات باستمرار تساقط الأمطار الرعدية مع انخفاض في الحرارة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، كما تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان تشمل الاجزاء الساحلية منها، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي الاوسط وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج, فيما تكون الرياح على الخليج جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.