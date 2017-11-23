توقعات باستمرار تساقط الأمطار الرعدية مع انخفاض في الحرارة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

الدول الأربع تعلن إضافة كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها

الدول الأربع تعلن إضافة كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها

«الرقابة والتحقيق»: عدم انتظام 162 ألف موظف في 10 جهات حكومية

«الرقابة والتحقيق»: عدم انتظام 162 ألف موظف في 10 جهات حكومية

«الداخلية»: أنظمة جديدة لتحقيق السلامة المرورية.. تعديل الغرامات وتطبيق نظام النقاط

«الداخلية»: أنظمة جديدة لتحقيق السلامة المرورية.. تعديل الغرامات وتطبيق نظام النقاط

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

توقعات باستمرار تساقط الأمطار الرعدية مع انخفاض في الحرارة

توقعات باستمرار تساقط الأمطار الرعدية مع انخفاض في الحرارة
0

 

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، كما تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان تشمل الاجزاء الساحلية منها، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي الاوسط وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج, فيما تكون الرياح على الخليج جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات بهطول أمطار رعدية على الرياض حتى صباح الغد

توقعات بهطول أمطار رعدية على الرياض حتى صباح الغد

«الكهرباء» تحذر من الاقتراب من «المحولات» وتدعو للإبلاغ عن أعطال الأمطار

«الكهرباء» تحذر من الاقتراب من «المحولات» وتدعو للإبلاغ عن أعطال الأمطار

«كميات الأمطار» تثير أزمة.. خلاف بين «الأرصاد» وجامعة الملك عبد العزيز في تقديرها

«كميات الأمطار» تثير أزمة.. خلاف بين «الأرصاد» وجامعة الملك عبد العزيز في تقديرها

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>