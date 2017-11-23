رئيس «نزاهة»: حالات ضرر طالت مُبلِّغين عن فساد.. و«الشورى» يناقش حمايتهم

تواصل – الرياض:

يناقش مجلس الشورى، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، والمقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب حسب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وقالت مصادر: إن مقدم المقترح أكد أن عدد البلاغات التي وردت إلى هيئة مكافحة الفساد منذ تأسيسها وصل ما يقارب 34 بلاغاً، إضافة إلى إشارة رئيس الهيئة في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني إلى وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد، وفقاً لـ”الوطن”.

وأوضح أن هذا المقترح يأتي لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم، من منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم.

وأكد مقدم المقترح أنه سيسد ثغرةً لا تتوافر في الأنظمة الحالية من ناحية حماية نزاهة المبلغين، وتعزيز نزاهتهم، وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين.