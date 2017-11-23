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مصادر: بدء التحقيقات في غرق جدة بالأمطار.. 7 أنظمة تحاكم المتورطين

مصادر: بدء التحقيقات في غرق جدة بالأمطار.. 7 أنظمة تحاكم المتورطين
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر أن النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، بدءا تحقيقاتهما للوقوف على أسباب تراكم الأمطار وشلل طرقات جدة والمتسببين فيها، بعد أن خلفت وفاتين وأكثر من 30 إصابة، إضافة إلى أضرار لحقت بالطرق والممتلكات.

وقالت المصادر، إن استجوابا عاجلا سيتم للمتسببين، فيما جرى حصر الأضرار التي لحقت بالمحكمة الجزائية أمس، والنظر في الجلسات التي تزامنت مع المطر، طبقاً لـ “الوطن”.

وأفادت المصادر أن سبعة أنظمة يحاكم بموجبها المتورطون وهي: النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الوزراء، تأديب الموظفين، المنافسات والمشتريات الحكومية، حماية المرافق العامة، البلديات والقرى، ديوان المراقبة العامة.

هذا وتواصل الجهات المعنية رفع المياه من المناطق الحرجة التي تراكمت فيها، وأعلن المرور فتح بعض الأنفاق في المحافظة التي أغلقت نتيجة تجمع المياه وإغراقها، وأعادت أمانة محافظة جدة فتح نفقين من خمسة متضررة بعد شفط تجمعات مياه الأمطار، وفتحها أمام الحركة المرورية.

كما تواصل العمل في 3 أنفاق لإزالة الآثار السلبية وتجمعات مياه الأمطار منها، حيث تم فتح نفق طريق الأمير ماجد مع شارع حراء ونفق السلام بعد رفع المياه منها، فيما يجري العمل على رفع المياه من نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، ونفق طريق الأمير ماجد مع طريق الملك فيصل، ونفق طريق الملك عبدالله.

وأكد المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة أن الوايتات التابعة للأمانة بدأت على الفور في رفع مياه الأمطار من مواقع تجمعها وحددت 6 ساعات لإزالة المياه من التقاطعات والمحاور الرئيسية وفتحها أمام حركة المرور، و24 ساعة لرفع المياه من الشوارع الرئيسية، و48 ساعة من الشوارع الداخلية، و72 ساعة من الأراضي الفضاء والبرحات، لكنها لم توضح مكافحتها للبعوض والحشرات التي ستخلفها هذه المستنقعات حتى رفعها.

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