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مسار خاص للصم والبكم المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات الأميركية

مسار خاص للصم والبكم المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات الأميركية
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تواصل – واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بتأسيس مسار خاص لفئة الصم والبكم للدراسات الجامعية والعليا في الجامعات الأمريكية المتخصصة، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وأوضحت سفارة المملكة لدى واشنطن، في بيان صحفي لها اليوم، أن مبادرة سمو السفير تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله – لرؤساء بعثات المملكة في الخارج بالحرص على التواصل مع المواطنين والمواطنات وتلمس احتياجاتهم والاهتمام بقضاياهم وتذليل ما قد يواجهونه من عقبات.

وأشار البيان إلى أن هذا التوجيه يأتي بعد المفاهمة والتنسيق مع وزارة التعليم بأن يتم تأسيس مسار خاص لفئة الصم والبكم للدراسات الجامعية والعليا وقبول الطلاب المرشحين له من هذه الفئة للدراسة في جامعات أمريكية مخصصة للصم والبكم، وذلك بعد استيفائهم لشروط وضوابط برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

ولفت بيان السفارة إلى أن استجابة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن في هذا الشأن بعد أن تقدم أحد الطلاب البكم للالتحاق بالدراسة في جامعة جالوديت بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال اجتماع سموه بالطلاب في لقاء رؤساء الأندية الـ 40 الذي عقد في العاصمة واشنطن شهر محرم الماضي.

وأكد سموه حرصه ومتابعته لكل ما من شأنه تسهيل استفادة أبناء وبنات الوطن من الفرص التعليمية والعلمية التي يوفرها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في الولايات المتحدة الأمريكية ، وليحققوا الاستفادة القصوى منه وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد الملحق الثقافي بواشنطن الدكتور محمد العيسى، استعداد وحرص الملحقية على إنفاذ التوجيه وتقديم الخدمات والفرص التعليمية لهذه الفئة الغالية من أبناء المملكة أسوة بالطلاب المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية.

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