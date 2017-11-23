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وزير الخارجية الأمريكي: ميانمار تمارس التطهير العرقي ضد الروهينجيا

وزير الخارجية الأمريكي: ميانمار تمارس التطهير العرقي ضد الروهينجيا
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تواصل – وكالات:

أدان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الأربعاء، العملية العسكرية ضد السكان الروهينجيا، ووصفها بأنها ”تطهير عرقي“، وقال إن الولايات المتحدة ستبحث فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين عن هذه الأعمال”.

وفي إشارة إلى ”الفظائع المروعة“ التي حدثت قال تيلرسون في بيان ”بعد تحليل دقيق وشامل للحقائق المتوفرة اتضح أن الوضع في ولاية راخين الشمالية يشكل تطهيرا عرقيا ضد الروهينجيا“.

وأضاف ”هذه الانتهاكات التي يرتكبها البعض في بورما (ميانمار) في الجيش وقوات الأمن والحراس المحليين تسببت في معاناة بالغة وأجبرت مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على ترك منازلهم في بورما وطلب اللجوء في بنجلادش“.

وقال ”الولايات المتحدة تدعم إجراء تحقيق مستقل فيما حدث بولاية راخين وستتخذ لاحقا فعل ما عبر القانون الأمريكي ربما يشمل عقوبات موجهة“، مضيفا ”المسؤولون عن هذه الفظائع يجب أن يحاسبوا“.

واقترح مشرعون أمريكيون في أول شهر نوفمبر فرض عقوبات موجهة وقيود على السفر ضد مسؤولين عسكريين في ميانمار التي كانت تسمى في السابق بورما.

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