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مدرسة أمريكية تُعيد معلماً لوظيفته رغم نزعه حجاب طالبة مسلمة

مدرسة أمريكية تُعيد معلماً لوظيفته رغم نزعه حجاب طالبة مسلمة
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تواصل- سامر محمد:

طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” مدرسة شمالي ولاية فرجينيا بحماية طالبة بعدما واجهت تهديدات وعمليات ترهيب عبر الإنترنت، بعد اتهامها لمدرس بنزع حجابها.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن “كير” أن الطالبة تعرضت للتهديد عبر الإنترنت من قبل طلاب آخرين وأحد المدرسين في المدرسة.

وذكرت أن المدرسة أعطت المدرس المتهم بنزع حجاب الطالبة إجازة، لكنها عادت لتؤكد لأولياء الأمور أنه سيعود لعمله بعد عطلة الأعياد في أمريكا وأنه أخطأ بالفعل لكنه لم يتعمد ذلك.

وتحدثت الصحيفة عن أن الطلاب نظموا مظاهرة الأسبوع الماضي لصالح المدرس وخطب فيهم مدير المدرسة، وهو الأمر الذي اعتبرته “كير” دعما منه لمظاهرة الطلاب مما يشكك في مصداقية التحقيق الذي أعلنت المدرسة عن إجرائه، كما أن إعادة المدرس للتدريس ترسل رسالة بأن المدرسة لن تتعامل بجدية مع التقارير المتعلقة بسوء السلوك.

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