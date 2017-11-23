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مواطنة تكشف عن عقود عمل وهمية.. ومتحدث «الخدمة المدنية» يرد

مواطنة تكشف عن عقود عمل وهمية.. ومتحدث «الخدمة المدنية» يرد
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مواطنة أن هناك العديد من الجهات التي تعلن عن عقود عمل وهمية، مما يتسبب في هدر حقوق الكثير من المواطنين، حيث علقت وزارة الخدمة المدنية عبر متحدثها الرسمي على هذه المعلومات.

وقالت طبيبة الأسنان شذى الغامدي: إنَّ هناك جهة خاصة عرضت عليّ عقدين؛ أحدهما أمام وزارة الصحة، والثاني لا تعلم الوزارة عنه شيئًا.

وأضافت في برنامج تليفزيوني على قناة إم بي سي: “قدمت في أكثر من 20 مركزًا أهليًا، واحد من العروض اللى جاتنى عقدين أولهم أمام وزارة الصحة وهو عقد كاذب براتب 3500 ريال والعقد اللى بين الطبيب والمركز هو عبارة عن نسبة ووزارة العمل تمنع ذلك، يعنى يطلع لي تقريبا راتب 1500 ومع احترامي لأخوى السكيورتي هو أقل من راتبه”، ووصفت العقد بأنه وهمي، وطالبت وزارة الخدمة المدنية بالتدخل وتفتيش مثل هذه المراكز.

بدوره علق حمد المنيف، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بقوله: “لدينا قاعدة بعدم التعاقد أو التجديد لغير السعوديين في حال توفُّر مواطنين لديهم المؤهل المناسب” .

وتطرق متحدث الخدمة المدنية إلى مشكلة بطالة أطباء الأسنان السعوديين، قائلا: “إنَّ الوزارة ليس لها علاقة بتحديد لا عدد ولا جنس أو نوعية الوظائف فدورها يتمثل في شغل الوظائف التي ترد لها من الوزارات والجهات الحكومية، نافيا أن يكون قد تم الإعلان عن 14 وظيفة، مؤكدًا أنَّ العدد 992 وظيفة في تخصص طب الأسنان”.

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