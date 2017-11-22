«الزعاق» يتوقع: حالة مطرية جديدة على «الوسطى والشرقية» الأسبوع المقبل

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أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أنه لا يحذر من الأمطار في حد ذاتها لأنه أمر متوقع ولكن التحذير من البنية التحتية، فهذه هي الكارثة، على حد وصفه.

وبشأن الحالة المطرية الحالية، قال الزعاق في تصريحات لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: إنّه من المتوقع أن تنتهي الحالة المطرية اليوم الخميس، ليعقبها حالة من الدفء، ثم ستأتي حالة مطرية شبيهة بالحالية الأسبوع المقبل – بمشيئة الله-.

وأضاف أن الحالة المطرية الجديدة المتوقعة، ستشهدها المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية على خلاف الموجة الحالية التي تركزت على المنطقة الغربية.