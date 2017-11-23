الرياض.. شخص يحاول اقتحام محل فوال بسيارته والشرطة تحاصره (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو لأحد الأشْخَاص حاول اقتحام محل فوال في حي الصحافة بالعاصمة الرياض، بسيارته مِمَّا تَسَبَّبَ في إحداث أضرار في واجهة المحل، قبل أن تحاصره دورية الشرطة وتلقي القبض عليه.
وعلق مغردون على المقطع بالقول: “يبغى يقتحم محل فوال الطائف بحي الصحافة مقابل البنك الفرنسي بسيارته… وكانت الدوريات الأمنية على الموعد”.
جهود الدوريات الأمنية تذكر فتشكر . وفق الله رجال أمننا البواسل لما فيه الخير والأمن والازدهار لهذا الوطن . الشكر موصول لمدير دوريات الأمن بمحافظة الطائف
الجهود المبذولة من رجال أمننا البواسل تذكر فتشكر . الشكر لله أولا ثم لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الداخلية ومدير عام الدوريات الأمنية لما حققوه من الأمن والإستقرار لوطننا الغالي . نسأل الله أن يتمها نعمة علينا ويديمها ويجعلنا من الشاكرين . ولئن شكرتم لأزيدنكم
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