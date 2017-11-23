الرياض.. شخص يحاول اقتحام محل فوال بسيارته والشرطة تحاصره (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو لأحد الأشْخَاص حاول اقتحام محل فوال في حي الصحافة بالعاصمة الرياض، بسيارته مِمَّا تَسَبَّبَ في إحداث أضرار في واجهة المحل، قبل أن تحاصره دورية الشرطة وتلقي القبض عليه.

وعلق مغردون على المقطع بالقول: “يبغى يقتحم محل فوال الطائف بحي الصحافة مقابل البنك الفرنسي بسيارته… وكانت الدوريات الأمنية على الموعد”.