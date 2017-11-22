كاتب صحفي: فلاحون يمتهنون هندسة التكييف.. و«العمل»: إصلاح الأعطال مسؤولية الشركات

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دعا الكاتب سعد الدوسري، وزير العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة إلى إنشاء هَيْئَة للتخصصات العمالية، وإِصْدَار تراخيص لعمال الصيانة المنزلية.

وقال الدوسري، عبر حسابه في “تويتر”، إن بعض العمال يأتون من بلدانهم “فلاحين” ويتحولون فجأة إلى “مهندسي تكييف” على سبيل المثال، وَلِذَلِكَ أغلبهم يخرّبون ولا يُصلحون.

بِدَوْرِهِ عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، خالد أبا الخيل، على الدوسري بقوله: “إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تطبيق اختبار الفحص المهني للعمال”.

كما أَشَارَ إلى وجود شركات مختصة بالصيانة، لَافِتَاً إلى أن مسؤولية إصلاح الأعطال التي يتسبب بها العمال تقع على عاتق الشركات.