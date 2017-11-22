الرياض.. «الهلال الأحمر» يرفع مستوى جاهزيته لمواجهة التقلبات الجوية

تواصل – واس:

رفعت هَيْئَة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، مستوى الاسْتِعْدَاد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية، وتوقعات هطول الأمطار على المنطقة.

وأكدت هَيْئَة الهلال الأحمر، أن الهَيْئَة رفعت من اسْتِعْدَاداتها في مراكز المنطقة ومحافظاتها كافة؛ تأهباً لأي طارئ قد يحدث مزامنة مع فترة بداية الإجازة الأسبوعية، وتغير الأجواء والتي من المتوقع أن تزيد فيها نسبة الحوادث والأمراض، حَسْبَ الدراسات والإحصائيات التي تقوم بها الهَيْئَة.

وأشارت إلى أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة والمحافظات، وأَيْضَاً تفعيل دور التطوع للمشاركة مع الفِرَق الإسْعَافِية والخدمات اللوجستية للهَيْئَة في التخصصات كافة، واسْتِعْدَاد تام من خلال الآليات والعمليات المتنقلة وفريق التموين والإمداد، اسْتِعْدَادَاً لتفعيل خطة الطوارئ، كما شددت الهَيْئَة على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أَي طارئ.