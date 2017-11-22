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توقعات بهطول أمطار رعدية على الرياض حتى صباح الغد

توقعات بهطول أمطار رعدية على الرياض حتى صباح الغد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس اسْتِمْرَار فرص تساقط زخات متفرقة من الأمطار على منطقة الرياض خلال اليومين المقبلين، تَشْمَل العاصمة في بعض الأحيان، وتكون شدة الحالة ضعيفة إلى متوسطة أَحْيَانَاً.

وترتفع فرص هطول الأمطار على العاصمة الرياض، خلال ليلة الأربعاء وصباح الخميس، حيث تكون الحالة الجوية عبارة عن تساقط زخات رعدية متفرقة من الأمطار.

وتأتي تلك الأجوال الجوية غير المستقرة بِفِعْلِ تواجد منخفض جوي في طبقات الجو العَالِية يترافق مع اندفاع كتلة هوائية باردة من الشمال، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من الجنوب والجنوب الغربي في طبقات الجو المتوسطة والمنخفضة، وَفْقَاً لطقس العرب.

وقد أَدَّتْ تلك الحالة الجوية والتي بدأت مُنْذُ الأحد وخلال الاثْنَيْنِ والثلاثاء على مناطق واسعة من المملكة، إِلَى تمدد فعال ورطب لمنخفض البحر الأحمر كاستجابة لتواجد المنخفض الجوي العلوي، حيث ضربت العواصف الرعدية والأمطار الرعدية الغزيرة القطاع الغربي من المملكة وُصُولاً إلى حائل ومناطق متفرقة من الجوف والحدود الشمالية، كما تفاوتت شدة الحالة الجوية من الضعيفة إلى القوية.

وبالرجوع إلى توقعات منطقة الرياض، يتوقع أن يكون تأثير وشدة الحالة الجوية بين الضعيف إلى المتوسط في بعض المناطق وعلى فترات، تَشْمَل العاصمة بِإِذْنِ اللهِ خَاصَّة ليلة الأربعاء وحتى ظهر الخميس.

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