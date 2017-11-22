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زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محيط خليج عدن

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محيط خليج عدن
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر، اليوم الأربعاء، محيطَ خليج عدن جنوبي اليمن، وَأكَّدَ مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان وقوع الزلزال.

وأَوْضَحَ موقع المسح الجيولوجي الأمريكي أَنَّ الزلزال رُصد على بُعْد 71 كيلومتراً عن ساحل مدينة قشن، التابعة لمحافظة المهرة وتوجد بؤرته على عمق 10 كيلومترات، وَفْقَاً لعدن الغد، ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جَرَّاء الزلزال.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن العديد من المناطق حدودية بين العراق وإيران شهدت، في الأسابيع الماضية، هزات أرضية مدمرة خلَّفت نحو 500 قتيل فَضْلاً عن مئات الإصابات.

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