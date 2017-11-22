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أسباب «البلغم».. وكيفية التخلص منه بسهولة

أسباب «البلغم».. وكيفية التخلص منه بسهولة
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تواصل – وكالات:

قال الدكتور أحمد ممدوح، اسْتشَاري أمراض الصدر والحساسية، إن البلغم مادة تتكون نَتِيجَة إفرازات الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، وتحتوي علي الميكروبات والبكتريا والفيروسات.

وأَوْضَحَ “ممدوح” في منشورٍ عبر حسابه على “فيسبوك” أسْبَاب تكوين البلغم كالآتي:

1 – نزلات البرد.

2 – احتقان الجيوب الأنفية.

3 – التهاب القصبة الهوائية.

4 – الحساسية الموسمية.

5 – الالتهاب الرئوي.

6 – التدخين

وَأَشَارَ “ممدوح” إلى 3 طرق للتخلص من البلغم، أهمها:

1 – تناول السوائل: الحرص على تناول الكثير من السوائل، وخص بالذكر العصائر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين c مثل الليمون والبرتقال حيث تساعد على تحسين المناعة.

2 – اسْتشَارة الطبيب: ضرورة اسْتشَارة واتِّبَاع تعليمات الطبيب بتناول الدواء اللازم حَتَّى يتم القضاء على البلغم بشكل سليم.

3 – الغرغرة: المضمضة بالماء الفاتر والملح.

4 – جلسات البخار: عمل جلسات البخار واستنشاقه، أبسط طريقة للتخلص من البلغم لأنه يساعد في جعل البلغم أكثر سيولة، ويسهل طرده خارج الجسم.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    أين الجديد وأين مضمون عنوان الموضوع

    اضافة رد

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