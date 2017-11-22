دعوي الرياض ينظم سلسلة «الأيام العلمية» بجامع عبدالله الراجحي

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يُنَظّم مركز الدعوة والإِرْشَاد بالرياض سلسلة الأيام العلمية بِعُنْوَان: “سلسلة اليوم الواحد” في جامع ومجمع الشيخ عبدالله الراجحي بشبرا، وذلك كل يوم سبت من العصر إلى العشاء، دَاعِيَاً الجميع للحضور للاستفادة والاستزادة من الخيرات، كما يوجد مكان مخصص للنساء.

وتبدأ السلسلة يوم السبت المقبل 7 ربيع الأول بمحاضرة لفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، تتناول شرح متن أصول الإيمان للإمام محمد بن عبدالوهاب.

أما يوم السبت 14 ربيع أول فيلقي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي محاضرة بِعُنْوَان: “شرح مسائل في أحكام الشتاء”.

وفي يوم السبت 21 ربيع الأول يلقي فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان محاضرة بِعُنْوَان: “شرح ميمية الأصول”، ويلقي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع محاضرة بِعُنْوَان: “شرح نظم البيقونية في المصطلح”، وذلك يوم السبت 28 ربيع أول بمشيئة الله تعالى.