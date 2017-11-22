«مدني الرياض» يدعو المواطنين والمقيمين إلى الحيطة بسبب التقلبات الجوية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

«ما في خوف من موت».. الفلبيني منقذ المسن بأمطار جدة يروي التفاصيل

«ما في خوف من موت».. الفلبيني منقذ المسن بأمطار جدة يروي التفاصيل

«مدني الرياض» يدعو المواطنين والمقيمين إلى الحيطة بسبب التقلبات الجوية

«مدني الرياض» يدعو المواطنين والمقيمين إلى الحيطة بسبب التقلبات الجوية
0

تواصل – واس:

دعت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الرياض، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نَتِيجَة للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، وورود توقعات للرئاسة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة، بتعرض أجزاء من المملكة لفرصة هطول أمطار ومنها منطقة الرياض، وتستمر على أجزاء من المنطقة وحتى مساء غد الخميس.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المَدَنِيّ بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإِرْشَادات السلامة، ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خَشْيَة الانزلاق، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تَفَادِيَاً للصعق الكهربائي، إِضَافَةً إلى تجنب الأمَاكِن المكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد، أن مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة الرياض، اتخذت جميع الإِجْرَاءَات الاحترازية والاسْتِعْدَاد والتهيؤ من خلال تطبيق الْخُطَط الْمُعَدَّة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بِنَاءً عَلَى مَا يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مدني الرياض» ينجح في تخليص يد شخص علقت داخل «تانك سيارة» (صور)

«مدني الرياض» ينجح في تخليص يد شخص علقت داخل «تانك سيارة» (صور)

الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية

الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية

«مدني الرياض» يتفاعل مع فيديو خزان طريق النهضة المكشوف: «تم التأمين»

«مدني الرياض» يتفاعل مع فيديو خزان طريق النهضة المكشوف: «تم التأمين»

الرياض.. العثور على أب واثنين من أبنائه بعد فقدانهم في روضة التنهات (فيديو)

الرياض.. العثور على أب واثنين من أبنائه بعد فقدانهم في روضة التنهات (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>