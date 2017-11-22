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«الكهرباء» تحذر من الاقتراب من «المحولات» وتدعو للإبلاغ عن أعطال الأمطار
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تواصل – واس:

أهابت الشركة السعودية للكهرباء بجميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أَي ملاحظات تتعلق بالسلامة الكهربائية أو أية أعطال ناتجة عن التقلبات الجوية والأمطار والسيول، حَتَّى يَتَسَنَّى للمختصين وفرق الطوارئ المتواجدة في الميدان على مدار الساعة سرعة التعامل معها.

وناشدت الشركة الجميع تجنب الاقتراب من المحولات الكهربائية، والعدادات، وأعمدة الإنارة، وغيرها من المعدات الكهربائية في الشوارع والطرق خلال سقوط الأمطار؛ حِرْصَاً على سلامة الأرواح، مطالبة بسرعة التواصل مع المختصين بالسلامة الكهربائية في الشركة عبر رسالة واتساب إلى “صديق الكهرباء” على رقم (0533991100)، أو على حساب صديق الكهرباء على موقع تويتر (ALKAHRABAFRIEND@).

وأشارت إلى أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ مستنفرة على مدار الأيام الماضية في المدن والمواقع التي تتعرض للأمطار والرياح الشديدة، مشيدة في الوقت نفسه بجهود تلك الفرق المتخصصة في سرعة التعامل مع البلاغات الخَاصَّة بالخدمة الكهربائية، خَاصَّة في ظل صعوبة التنقل ببعض المواقع.

يُذْكَرُ أَنَّ الشركة السعودية للكهرباء أَطْلَقَت باقة من القنوات الإِلِكْتُرُونِيّة الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع جميع المشتركين من جميع الفئات بِشَأْنِ أَي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت، حيث تَشْمَل الباقةُ عَدَدَاً من الخدمات النوعية مثل خدمة “صديق الكهرباء” على تطبيق واتساب (0533991100) وتويتر (@alkahrabafriend)، وحساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر (@alkahrabacare)، و”مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، بِالإِضَافَةِ إلى العديد من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإِلِكْتُرُونِيّة للشركة، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.

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