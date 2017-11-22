5 أضرار صحية على الجسم من أكل اللحوم «نصف نيئة»

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يفضل بعض الأشخاص تناول مشتقات البروتين المختلفة من لحوم وكبدة “نصف نيئة”، باعتقاد بأن هذه طريقة تضمن الحصول على البروتين والعناصر الغذائية المختلفة التي تحتويها هذه الأطعمة.

وفي هذا الصدَّد، أكد الدكتور رضا موسى، أستاذ التغذية، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أن تناول “اللحوم والكبدة وهي نيئة يسبب أضرار صحية للإنسان”.

وعدد “موسى” هذه الأضرار كالآتي:

1- ضعف جهاز المناعة.

2- اضطراب في حركة المعدة.

3- التأخر في إفراغ محتويات المعدة من الطعام إلى الأمعاء؛ ما يسبب عسر الهضم.

4- عدم الاستفادة من عناصر الغذائية المهمة التي تحتويها اللحوم.

5- الإصابة بحساسية الطعام.

وشدَّد “موسى” على أن “اللحوم والكبدة وغيرها من مصادر البروتين الحيواني يجب تسويتها على النار للتخلص من البكتيريا الضارة وهضمها بسهولة”.