5 أضرار صحية على الجسم من أكل اللحوم «نصف نيئة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

ترشيحاتنا

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

«ما في خوف من موت».. الفلبيني منقذ المسن بأمطار جدة يروي التفاصيل

«ما في خوف من موت».. الفلبيني منقذ المسن بأمطار جدة يروي التفاصيل

5 أضرار صحية على الجسم من أكل اللحوم «نصف نيئة»

5 أضرار صحية على الجسم من أكل اللحوم «نصف نيئة»
0

تواصل – فريق التحرير:

يفضل بعض الأشخاص تناول مشتقات البروتين المختلفة من لحوم وكبدة “نصف نيئة”، باعتقاد بأن هذه طريقة تضمن الحصول على البروتين والعناصر الغذائية المختلفة التي تحتويها هذه الأطعمة.

وفي هذا الصدَّد، أكد الدكتور رضا موسى، أستاذ التغذية، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أن تناول “اللحوم والكبدة وهي نيئة يسبب أضرار صحية للإنسان”.

وعدد “موسى” هذه الأضرار كالآتي:

1- ضعف جهاز المناعة.

2- اضطراب في حركة المعدة.

3- التأخر في إفراغ محتويات المعدة من الطعام إلى الأمعاء؛ ما يسبب عسر الهضم.

4- عدم الاستفادة من عناصر الغذائية المهمة التي تحتويها اللحوم.

5- الإصابة بحساسية الطعام.

وشدَّد “موسى” على أن “اللحوم والكبدة وغيرها من مصادر البروتين الحيواني يجب تسويتها على النار للتخلص من البكتيريا الضارة وهضمها بسهولة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أفضل أماكن بالجسم تتجاوب مع «الكمادات» لخفض الحرارة

أفضل أماكن بالجسم تتجاوب مع «الكمادات» لخفض الحرارة

6 مخاطر غير متوقعة لاستخدام العدسات اللاصقة

6 مخاطر غير متوقعة لاستخدام العدسات اللاصقة

مواطنة توثق آثار انفجار «قدر ضغط» داخل مطبخها (فيديو)

مواطنة توثق آثار انفجار «قدر ضغط» داخل مطبخها (فيديو)

كم «سعرة حرارية» يحتاجها الجسم في اليوم؟ (إنفوجراف)

كم «سعرة حرارية» يحتاجها الجسم في اليوم؟ (إنفوجراف)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>