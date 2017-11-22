شاهد.. لحظة هروب مثيرة لجندي كوري شمالي عبر الحدود

تواصل- سامر محمد:

رصدت كاميرا مراقبة تابعة للأمم المتحدة التي تتابع وقف إطلاق النار بين كوريا الشمالية والجنوبية، لحظة هروب جندي كوري شمالي باتجاه كوريا الجنوبية في جيب عسكري داخل المنطقة منزوعة السلاح بينهما.

وذكر موقع “يو إس أيه توداي” الأمريكي أن الجيب العسكري اصطدم بالأشجار في الغابات على الجانب الكوري الجنوبي، وظهر عدد من الجنود وهم يهرولون باتجاه المكان ويطلقون الرصاص باتجاهه.

وأطلق الجنود نحو 40 طلقة، وتعرض الجندي لإصابات حرجة ونقل للمستشفى بعد سحبه إلى مكان آمن على يد الجنود الكوريين الجنوبيين.