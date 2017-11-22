الرئيس اليمني: لسنا دعاة حرب ونضحي لوقف المد الإيراني في المنطقة

تواصل – واس:

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن إدارته تعمل دَوْمَاً من أجل إحلال السلام في مناطق البلاد كافة.

وقال خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن سيمون شيركليف “لسنا دعاة حرب ولكن انقلاب الحوثي وصالح هو الذي فرض هذه الحرب علينا”.

ولفت الانتباه إلى أن الانقلاب على اليمن وطناً وشعباً فرض وَاقِعَاً جديداً ونقل تجربة إيران لليمن التي لن يقبلها شعبنا اليمني وسيقدم التضحيات في سبيل وقف المد الإيراني لليمن والمنطقة.

وأَضَافَ – وَفْقَاً لوكالة الأنباء اليمنية – أن “الحوثيين لا يؤمنون بالتعايش أو الحوار والسلام وهذا منهجهم وفكرهم الإقصائي الكهنوتي الذي اختطوه سبيلاً رغم استيعابنا لهم كمكون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أسوة بالمكونات والأحزاب الأخرى”.

وَأَشَارَ إلى أن الحوثيين يسعون لتنفيذ مخطط إيران في المنطقة من خلال ضرب استقرار أمن المنطقة والملاحة الدَّوْلِيَّة.