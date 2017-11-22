«نيويورك تايمز»: تراجع «الحريري» عن استقالته لهذا السبب

تواصل – سامر محمد:

وصفت صَحِيفَة “نيويورك تايمز” الأمريكية تراجع رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” عن استقالته التي أعلنها من السعودية قبل أسابيع، بالخطوة المفاجئة التي يبدو أنها توقف تهديد اندلاع اضطرابات سياسية جديدة في لبنان.

وَأَشَارَ “الحريري” خلال الاحتفال بيوم استقلال لبنان إلى أنه وَافَقَ على تأجيل الاستقالة للسماح بإجراء حوار مع القادة السياسيين الآخرين بِشَأْنِ العلاقات مع باقي أنحاء المنطقة.

وأكدت الصَحِيفَة على أن أَنْشِطَة “حزب الله” في المنطقة تثير الجدل في لبنان، البلد الصغير نسبياً الذي يشهد نظاماً سياسياً معقداً.

ولفتت إلى أن الرئيس اللبناني “ميشال عون” المسيحي الماروني حليف داخلي لـ”حزب الله”، ولا يتحدث حزبه بشكل عام ضد أَنْشِطَة الميليشيا الشيعية خارج حدود لبنان، في حين أن “الحريري” زعيم سني يقود حركة تعارض توسع “حزب الله” عَسْكَرِيّاً في الخارج.