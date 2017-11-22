«نيويورك تايمز»: تراجع «الحريري» عن استقالته لهذا السبب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

ترشيحاتنا

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

«ما في خوف من موت».. الفلبيني منقذ المسن بأمطار جدة يروي التفاصيل

«ما في خوف من موت».. الفلبيني منقذ المسن بأمطار جدة يروي التفاصيل

«نيويورك تايمز»: تراجع «الحريري» عن استقالته لهذا السبب

«نيويورك تايمز»: تراجع «الحريري» عن استقالته لهذا السبب
0

تواصل – سامر محمد:

وصفت صَحِيفَة “نيويورك تايمز” الأمريكية تراجع رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” عن استقالته التي أعلنها من السعودية قبل أسابيع، بالخطوة المفاجئة التي يبدو أنها توقف تهديد اندلاع اضطرابات سياسية جديدة في لبنان.

وَأَشَارَ “الحريري” خلال الاحتفال بيوم استقلال لبنان إلى أنه وَافَقَ على تأجيل الاستقالة للسماح بإجراء حوار مع القادة السياسيين الآخرين بِشَأْنِ العلاقات مع باقي أنحاء المنطقة.

وأكدت الصَحِيفَة على أن أَنْشِطَة “حزب الله” في المنطقة تثير الجدل في لبنان، البلد الصغير نسبياً الذي يشهد نظاماً سياسياً معقداً.

ولفتت إلى أن الرئيس اللبناني “ميشال عون” المسيحي الماروني حليف داخلي لـ”حزب الله”، ولا يتحدث حزبه بشكل عام ضد أَنْشِطَة الميليشيا الشيعية خارج حدود لبنان، في حين أن “الحريري” زعيم سني يقود حركة تعارض توسع “حزب الله” عَسْكَرِيّاً في الخارج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير لبناني: الافتراءات ضد المملكة دعاية للنظام الإيراني وأذرعته الإرهابية

وزير لبناني: الافتراءات ضد المملكة دعاية للنظام الإيراني وأذرعته الإرهابية

محكمة أمريكية تطالب طهران بـ1.7 مليار دولار في حادثة قتل جنود

محكمة أمريكية تطالب طهران بـ1.7 مليار دولار في حادثة قتل جنود

«الحريري» في أول لقاء مع «عون» بعد عودته.. مصافحة وقبلات وفك للغموض

«الحريري» في أول لقاء مع «عون» بعد عودته.. مصافحة وقبلات وفك للغموض

«نيويورك تايمز»: روسيا تدعم جهود المملكة في الملف السوري

«نيويورك تايمز»: روسيا تدعم جهود المملكة في الملف السوري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>