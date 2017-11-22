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أمير الكويت يدخل المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

أمير الكويت يدخل المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية
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تواصل – وكالات:

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأربعاء، أن أمير دولة الكويت الصباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى المستشفى بسبب تعرضه لنزلة برد.

ونقلت وكالة “كونا” عن وزير شؤون الديوان الأميري، ناصر صباح الأحمد الجابر، تصريحه أن أمير البلاد يجري فحوصات طبية اعتيادية في المستشفى إثر تعرضه لنزلة برد.

ويعد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (88 عاما) أمير دولة الكويت الخامس عشر، وقد تولى مقاليد الحكم في 29 يناير 2006، وذلك بعد قيام مجلس الأمة بنقل سلطات الأمير سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية، ومبايعة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع للأمير.

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