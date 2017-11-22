«المرور»: أجهزة رادار لرصد السرعة في الدوريات المتحركة

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قال مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي إن “هنالك ٨ تحديات إستراتيجية نواجهها ونسعى لحلها خلال الفترة القادمة”، موضحًا أنه سيتم التوسع في استخدام التكنولوجيا لمتابعة المخالفات حيث سيتم تزويد رادارات لرصد السرعة في الدوريات المتحركة بالإضافة لوسائل حديثة لرصد مخالفات الحزام والجوال.

وأضاف العميد البسامي، “سنقوم بإعادة صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية ونعمل على تغليظ المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة المرورية وستتم إعادة صياغة نظام النقاط المروري وإيجاد آلية للتطبيق الفعلي”.

من جانبه أوضح اللواء بوزارة الداخلية بسام عطية، أن هناك حادث كل دقيقة في المملكة و4 إصابات كل ساعة، مؤكدا أن الحوادث تستنزف المواد البشرية والاقتصادية.

وأكد “عطية”، في مؤتمر صحفي عن إجراءات تطوير المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق، بمقر نادي ضباط قوى الأمن، أن 70% من الحوادث خارج المدن و30% داخليا.

وأوضح أن هناك 7 آلاف وفاة بمعدل 20 حالة يوميا في حوادث المرور، مؤكدا “نحتاج إلى المدينة الإنسانية والإنسان المتمدن للتخفيف من حوادث المرور”.