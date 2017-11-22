مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 6822.45 نقطة

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 44.13 نقطة ليقفل عند مستوى 6822.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 132 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 75 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 141 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين, ومكة, والتعمير, ولازوردي, وبوان الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات تهامة, والطباعة والتغليف, وإكسترا، والصادرات, ومبكو, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 2.06% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والطيار, واللجين، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك, ودار الأركان، والراجحي، والطيار هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 38.48 نقطة ليقفل عند مستوى 2908.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم تقاسمتها 182 صفقة.