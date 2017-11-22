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تحالف دعم الشرعية يسمح بإخلاء 5 موظفين بالصليب الأحمر من مطار صنعاء

تحالف دعم الشرعية يسمح بإخلاء 5 موظفين بالصليب الأحمر من مطار صنعاء
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تواصل – واس

أكد مصدر رسمي بقيادة التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بأن قيادة التحالف وحرصاً منها على تسهيل أعمال المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة بالداخل اليمني؛ فقد استجابت قيادة التحالف اليوم لطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسماح بإخلاء خمسة أشخاص من موظفيها ( الأولى سيدة برازيلية ، الثاني هندي الجنسية ، الثالث يحمل الجنسية الكندية ، والرابع يحمل الجنسية الأفغانية أما خامسهم فيحمل الجنسية السورية ) لاعتبارات إنسانية طبية تتطلب مغادرتهم اليمن ، وقد أصدر التحالف التصاريح اللازمة لنقلهم من مطار ” صنعاء” .

وأوضح المصدر أن الطائرة التي تقلهم قد غادرت مطار صنعاء هذا اليوم.

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