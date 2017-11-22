سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

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أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 3-3-1439 تبلغت غرفة عمليات دوريات الأمن عن وقوع مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس شمال العاصمة الرياض، تبين أنها بسبب خلاف سابق بين طرفي الشجار واستعانة أحد الطرفين بآخرين، تولى أحدهم إشهار سلاح ناري من نوع رشاش.

وأضاف أنه، وباستمرار جهة الضبط في شرطة منطقة الرياض والأجهزة الأمنية التابعة لها جهودها الميدانية تمكنت من تحديد هوية أطراف الشجار واتضح أنهم (أربعة مواطنين ووافد من الجنسية السودانية) تم ضبطهم، وضبط سلاح الجريمة، وهي مستمرة في العمل على ضبط كل من يظهر أن له صلة بهذه القضية، وقد تم إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض.