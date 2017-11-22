جهاز فحص الأحشاء يحبط تهريب مسافر لـ«هيروين وشبو» بمطار الطائف

تواصل – واس

تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط محاولة تهريب 3 كيلوجرامات و300 جرام من مادتي “الهيروين والشبو”، عُثر عليها مُخبأة مع أحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح مدير جمرك مطار الطائف أحمد المالكي، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إجراء التفتيش الذاتي له وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء بالأشعة، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشائه على (65) كبسولة تحتوي جميعها على 2 كيلوجرام و 386 جراماً من مادة “الهيروين”.

وبيّن “مدير جمرك مطار الطائف” أنه بتفتيش أمتعته عُثر على 946 جراماً من مادة “الشبو” المخدرة التي تُعد أحد أخطر أنواع المخدرات المستحدثة، ذلك أنها منشطات شديدة الإدمان وتُسبب هلوسة سمعية وبصرية لمتعاطيها. وأفاد المالكي أنه بعد إحباط المحاولة جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.