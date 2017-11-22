بالفيديو.. «سرب نحل» يغلق المحال والشركات

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو، لحظة تعرُّض موقف للحافلات خارج مركز تسوق أوكلاند الشهير في نيوزلندا لغزو سرب من النحل يتألف من آلاف الحشرات التي انتشرت في المكان وشلت الحركة فيه.

اضطرت المحال التجارية والشركات المحلية في شارع بكيكوه لإقفال أبوابها ونوافذها لمنع النحل من الدخول إليها، بعدما انتشرت الآلاف من حشرات النحل في الشارع، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوجهت مختصة النحل لي ريتي إلى الشارع للتعامل مع النحل حالما شاهدت منشوراً بهذا الخصوص على موقع “فيسبوك”، وقالت ريتي: إن “سرب النحل لم يتسبب بأي ضرر، وأنه كان يبحث عن مكان يأويه فحسب”.