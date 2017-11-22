إطلاق أول رسالة من البشر إلى «الكائنات الفضائية»!

تواصل – وكالات:

أعلن فريق من علماء المشروع الفضائي SETI أو “البحث عن ذكاء خارج الأرض”، إرسال أول رسالة موجهة من كوكب الأرض إلى الكائنات الفضائية المحتمل وجودها على أحد الكواكب التابعة لنجم يبعد عن الأرض 12.4 سنة ضوئية.

وعرضت مجلة فوكاس الإيطالية فيديو توضيحياً يتحدث عن الرسالة الموجهة من الأرض إلى الكائنات الفضائية المحتملة على كوكب يقع في المنطقة المأهولة للنجم المعروف باسم GJ 273 والمعروف أيضاً باسم النجم لويتن، وذلك بعد اكتشاف هذا الكوكب مؤخرًا وإدراجه ضمن الكواكب المحتمل وجود لمظاهر الحياة عليها.

وأوضحت المجلة الإيطالية أن الرسالة الموجهة من الأرض إلى الكائنات الفضائية المحتملة كتبت بلغة رياضية تعرف بأنها لغة إشارة كونية، وترمز إلى وجود أحياء “أذكياء” على سطح كوكب الأرض.

وعلق دوغلاس فاكوخ، رئيس فريق العلماء القائم على المشروع، على تلك الخطوة بقوله: ننتظر نتيجة صعبة المنال لكنها مقبولة بكل تأكيد.

وأوضح فريق العلماء أنه حتى إن كان الكوكب المقصود يحتوي على مياه في الحالة السائلة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة وجود كائنات حية ذات ذكاء متطور ولديها تقنية لاستقبال الرسالة وتفسيرها والرد عليها.

وتوقع العلماء أنه في حال قيام الكائنات الفضائية بالرد على رسالتهم فإن سكان الأرض لن يتلقوا الرد قبل 2042، إذ تتطلب المسافة التي ستقطعها الرسالة من الكوكب إلى الأرض ما لا يقل عن 25 عامًا، واستغرق إرسال الرسالة 8 ساعات من محطة إرسال في النرويج.