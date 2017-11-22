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إزالة 3 مزارع مخالفه بمكة

إزالة 3 مزارع مخالفه بمكة
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تواصل- فريق التحرير:

نفذت لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، جولات ميدانية على المزارع بشمال مكة المكرمة وفي منطقة النورية، في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي ومتابعة سلامة هذه المواقع وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح أحمد الصغير رئيس لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة، أن اللجنة ضبط عدد من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات والخضراوات في عدد من القرى، حيث أزالت اللجنة (3) مزارع مخالفة تبلغ مساحتها أكثر من (2500) متر مربع، بعد قيام الفرق الميدانية بجولات على المنطقة، حيث رصدت خلالها عدداً من المخالفات في تلك المزارع.

وتابع أنه تبين بعد أخذ العينات من منتجاتها وفحصها بمختبرات صحة البيئة عدم صلاحيتها للاستخدام، وتم على الفور رفع تقرير للجهات المسؤولة وصدر التوجيه بإزالة تلك المزارع كونها تشكل خطراً على الصحة العامة، وقال صغير إن المزارع المزاولة تحتوي على مسطحات خضراء وورقيات، وقد نفذت العملية بمشاركة عدد من الجهات الأمنية وفرق الأمانة.

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