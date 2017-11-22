انتبه.. مواقع شهيرة تستخدمها يومياً تتجسَّس عليك وتجمع بياناتك

تواصل – وكالات:

كشفت مجموعة من الباحثين في جامعة برينستون، عن أن أكثر من 480 موقعاً شعبياً عالمياً، مثل سكايب وسامسونج ومايكروسوفت وتليجراف وأدوبي ولينوفو، يجمعون بيانات المستخدمين ويرسلونها إلى خوادم طرف ثالث.

وقال الباحثون: إن “بعض المواقع الأكثر شعبية في العالم تشغل برامج طرف ثالث تسمى (إعادة تشغيل الدورة) أو SESSION REPLAY، والتي يمكنها تتبع كل حرف يكتبه المستخدم وكل ضغطة على لوحة المفاتيح، لترسلها إلى خوادم حول العالم”.

وتظهر بيانات الباحثين المدى الذي يتم من خلاله تتبع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت، إذ قال الباحثون من مركز برينستون لسياسة تكنولوجيا المعلومات: إن “هذه البرامج يمكنها التجسس على المستخدمين بكل سهولة، حتى في الحالات التي يزور فيها المستخدم موقع لملء استمارة على الإنترنت، ولا يستكمل البيانات، يتم وقتها أيضاً تسجيل كل حرف قام بكتابته”.

ودرس الباحثون سبعة من الشركات المطورة لهذه البرامج الأكثر شعبية، وكشفت نتائج الدراسة أن واحداً على الأقل من برامج الشركات يستخدم من قبل 482 من أفضل 50000 موقع فى العالم، وفقاً لترتيب إليكسا، بحسب موقع “MOTHERBOARD” الأمريكي.

ويشعر الباحثون بالقلق إزاء الشركات التي تستخدم هذه البرامج، إذ تكون أكثر عرضة للاختراق، لكن يمكن للمستخدمين منع هذه البرامج باستخدام أداة حظر الإعلانات أد بلوك بلس، التي أطلقت تحديثاً لمنع جميع النصوص البرمجية بعد تحذيرات الباحثين.