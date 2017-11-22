أول ضحايا أمطار جدة.. صورة مأساوية لطفل صعقته الكهرباء مُلقى تحت عمود إنارة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

ترشيحاتنا

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة للأمطار

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة للأمطار

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

أول ضحايا أمطار جدة.. صورة مأساوية لطفل صعقته الكهرباء مُلقى تحت عمود إنارة

أول ضحايا أمطار جدة.. صورة مأساوية لطفل صعقته الكهرباء مُلقى تحت عمود إنارة
0

تواصل – الرياض:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل متوفى بجانب عمود إنارة في أحد الشوارع الجانبية بجدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء هطول الأمطار التي شهدتها جدة أمس.

وقالت مصادر أمنية: إن الحادثة وقعت بحي الصحيفة لطفل صومالي، تعرض لصعق كهربائي، وإنه يتم التحقيق في الواقعة من قبل الجهات المختصة لكشف ملابساتها.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبوزيد أن عدد حالات الصعق بالكهرباء بلغ 7 حالات منها حالتان توفيتا في الموقع.

وكَشَفَت مديرية الشؤون الصحية في جدة عن تسجيل 29 حالة دخلت إلى طوارئ 5 مستشفيات في جدة بسبب الأمطار، منها 9 حالات بسبب صواعق كهربائية نَتَج عنها وفاة وحيدة، كما سجلت بقية الحالات بسبب الحوادث المرورية والسقوط.وأَضَافَت صحة جدة: أن كافة المستشفيات مَا زَالت مستعدة ومتأهبة بعد تجهيز فرق الطوارئ لمواجهة الأمطار التي هطلت أمس، ولا تزال الفرق تشارك ضمن مجموعة من فرق الطوارئ لقطاعات حُكُومِيّة أخرى.

وأوضحت أنه تم حصر أَسِرّة العناية المركزة ووحدات الدم في المستشفيات المعنية، وجهزت سيارات التموين الطبي المتنقل للتوجه السريع إلى أَي موقع حَسْبَ الحاجة، وتنفيذ خطط الطوارئ المعدة مُسْبَقَاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

غرق قسم الإسعاف بمستشفى طبرجل.. والإدارة: عالجنا الأمر (فيديو)

غرق قسم الإسعاف بمستشفى طبرجل.. والإدارة: عالجنا الأمر (فيديو)

«حرس الحدود بالشرقية» يُحذِّر المتنزهين والصيادين من الإبحار

«حرس الحدود بالشرقية» يُحذِّر المتنزهين والصيادين من الإبحار

مجلس شؤون الأسرة يناقش نظام حقوق كبار السن ومشروع المراكز النهارية

مجلس شؤون الأسرة يناقش نظام حقوق كبار السن ومشروع المراكز النهارية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>