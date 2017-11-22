أول ضحايا أمطار جدة.. صورة مأساوية لطفل صعقته الكهرباء مُلقى تحت عمود إنارة

تواصل – الرياض:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل متوفى بجانب عمود إنارة في أحد الشوارع الجانبية بجدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء هطول الأمطار التي شهدتها جدة أمس.

وقالت مصادر أمنية: إن الحادثة وقعت بحي الصحيفة لطفل صومالي، تعرض لصعق كهربائي، وإنه يتم التحقيق في الواقعة من قبل الجهات المختصة لكشف ملابساتها.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبوزيد أن عدد حالات الصعق بالكهرباء بلغ 7 حالات منها حالتان توفيتا في الموقع.

وكَشَفَت مديرية الشؤون الصحية في جدة عن تسجيل 29 حالة دخلت إلى طوارئ 5 مستشفيات في جدة بسبب الأمطار، منها 9 حالات بسبب صواعق كهربائية نَتَج عنها وفاة وحيدة، كما سجلت بقية الحالات بسبب الحوادث المرورية والسقوط.وأَضَافَت صحة جدة: أن كافة المستشفيات مَا زَالت مستعدة ومتأهبة بعد تجهيز فرق الطوارئ لمواجهة الأمطار التي هطلت أمس، ولا تزال الفرق تشارك ضمن مجموعة من فرق الطوارئ لقطاعات حُكُومِيّة أخرى.

وأوضحت أنه تم حصر أَسِرّة العناية المركزة ووحدات الدم في المستشفيات المعنية، وجهزت سيارات التموين الطبي المتنقل للتوجه السريع إلى أَي موقع حَسْبَ الحاجة، وتنفيذ خطط الطوارئ المعدة مُسْبَقَاً.