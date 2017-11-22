«حرس الحدود بالشرقية» يُحذِّر المتنزهين والصيادين من الإبحار

تواصل – فريق التحرير

حذرت قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، مرتادي البحر من الصيادين والمتنزهين وهواة الرياضات البحرية والرحلات البحرية من النزول للبحر أو الإبحار خلال فترة التقلبات الجوية هذه الأيام وأخذ الحيطة والحذر.

ودعت مرتادي البحر والشواطئ إلى اتباع التعليمات والحرص على استخدام وسائل السلامة والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود 994 للإبلاغ عن أي حالة طارئة أو ملاحظة، على مدار الـ 24 ساعة.

وأبان الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي، أنه جرى توجيه جميع القطاعات والوحدات البحرية بتكثيف جهودها والتهيؤ والاستعداد لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.