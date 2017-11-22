مجلس شؤون الأسرة يناقش نظام حقوق كبار السن ومشروع المراكز النهارية

تواصل – الرياض:

ناقش مجلس شؤون الأسرة في اجتماعه اليوم، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، بمقر الوزارة في الرياض، إطار عمل المجلس في متابعة أداء الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نظام حقوق كبار السن، ومشروع المراكز النهارية، والاتفاقيات وبرامج التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وتناول مجلس شؤون الأسرة خلال الاجتماع، مهام رؤساء اللجان (التنظيم الداخلي)، في حين قدّم ممثل وزارة الداخلية عرضا لبرامج مقترحة على مجلس شؤون الأسرة.

ويتكون مجلس شؤون الأسرة، من مجموعة من الأعضاء والعضوات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ومن المختصين والمختصات في مجال الأسرة والمرأة والطفل.