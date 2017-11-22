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تنفيذ حكم «القتل تعزيراً» في مهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم «القتل تعزيراً» في مهرب مخدرات بتبوك
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيراً، اليوم، بمواطن قام بتهريب المخدرات في منطقة تبوك.

وقالت “الداخلية” في بيان لها، “بفضل من الله تم القبض على المدعو سامي بن صبحي بن سعيد العطوي – سعودي الجنسية -، عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.

وأضافت، “تم تنفيذ حكم القتل في الجاني سامي بن صبحي العطوي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 4 /3 / 1439هـ في منطقة تبوك”.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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بورصة تواصل

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