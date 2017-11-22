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مذكرة تعاون فني بين هيئتَيْ «المواصفات» و«الغذاء والدواء»

مذكرة تعاون فني بين هيئتَيْ «المواصفات» و«الغذاء والدواء»
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تواصل- فريق التحرير:

وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تعاون فني لتحقيق التكامل والتعاون بين الجانبين، والعمل على توطين العلوم والتقنية في مجال عملهما.

ووقع الاتفاقية كل من محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التقييس والجودة والمعايرة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى تقوية الشراكة الاستراتيجية والإسهام في تحفيز بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء لتبني واعتماد المواصفات القياسية ومعايير الجودة.

كما سيعمل هذا التعاون على تعزيز وسائل التنسيق بين الطرفين للمشاركة في اللجان الفنية بالمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصهما، علاوة على رفع مستوى التعاون في مجال التدريب والتأهيل.

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