للراغبات في «الحمل» بسرعة.. التزمي بهذا الأمر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

ترشيحاتنا

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة للأمطار

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة للأمطار

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

للراغبات في «الحمل» بسرعة.. التزمي بهذا الأمر

للراغبات في «الحمل» بسرعة.. التزمي بهذا الأمر
0

تواصل – وكالات:

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن النساء اللاتي يحصلن على النوم الليلي الكافي تزيد فرصهن في الحمل بنسبة كبيرة.

وقالت الدراسة التي أجرتها عيادة “هانابوسا” في مدینة كوبي الیابانیة: إن “النساء اللاتي ینعمن بنوم أفضل خلال اللیل تزید فرصهن في الحمل بنسبة كبیرة، مقارنة باللاتي لا یحصلن على نوم جید كماً وكیفاً”.

وأُجریت التجارب على 208 امرأة، تمثلت في تخصیب معملي لبویضات سحبت من النساء، بحسب صحیفة “دیلي میل” البریطانیة.

وكانت النسبة الأعلى لحدوث العملیة بنجاح من نصیب الفئة الأولى من السیدات بنسبة 9.62%، مقابل 1.57% للفئة الثانیة، بینما قلت نسبة التخصیب لدى الفئة الثالثة إلى 4.48.%.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

13 ضررًا للزنجبيل على الصحة.. تعرَّف عليها

13 ضررًا للزنجبيل على الصحة.. تعرَّف عليها

«الشخير» أثناء النوم مؤشر على الإصابة بهذا المرض الخطير

«الشخير» أثناء النوم مؤشر على الإصابة بهذا المرض الخطير

9 عادات صحية تساعد في القضاء على «الأرق» (إنفوجراف)

9 عادات صحية تساعد في القضاء على «الأرق» (إنفوجراف)

حمل المرأة المصابة بأمراض مزمنة أصبح ممكنًا.. بشرط واحد

حمل المرأة المصابة بأمراض مزمنة أصبح ممكنًا.. بشرط واحد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>