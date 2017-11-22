للراغبات في «الحمل» بسرعة.. التزمي بهذا الأمر

تواصل – وكالات:

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن النساء اللاتي يحصلن على النوم الليلي الكافي تزيد فرصهن في الحمل بنسبة كبيرة.

وقالت الدراسة التي أجرتها عيادة “هانابوسا” في مدینة كوبي الیابانیة: إن “النساء اللاتي ینعمن بنوم أفضل خلال اللیل تزید فرصهن في الحمل بنسبة كبیرة، مقارنة باللاتي لا یحصلن على نوم جید كماً وكیفاً”.

وأُجریت التجارب على 208 امرأة، تمثلت في تخصیب معملي لبویضات سحبت من النساء، بحسب صحیفة “دیلي میل” البریطانیة.

وكانت النسبة الأعلى لحدوث العملیة بنجاح من نصیب الفئة الأولى من السیدات بنسبة 9.62%، مقابل 1.57% للفئة الثانیة، بینما قلت نسبة التخصیب لدى الفئة الثالثة إلى 4.48.%.