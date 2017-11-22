«سعود الطبية» تُحذِّر من «الدبابات البرية».. إعاقات وأطراف مبتورة بسببها

تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة التهور أثناء ركوب الدبابات البرية؛ لما يترتب عليها من مخاطر كبيرة على حياة مستخدميها.

جاءت تلك التحذيرات التي أطلقتها المدينة؛ تزامناً مع ما تشهده المنطقة الوسطى من موجة أمطار وتحسن في الأجواء، والتي يخرج فيها معظم السكان للمنتزهات البرية، وينتشر بها استخدام وتأجير ” الدبابات البرية”.

ونوهت المدينة، بأن طوارئ المستشفى العام شهد العديد من الحالات المؤلمة في الأعوام السابقة، وترتب عليها إعاقات جسدية وكسور وإصابات بليغة بالإضافة إلى بتر الأطراف.

وشددت المدينة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية عند ركوبها، وتتمثل في لبس خوذة على الرأس، وعدم إركاب أشخاص إضافيين، والابتعاد أثناء التجول عن الأماكن المزدحمة.

وأكدت المدينة في هذا السياق، على أهمية الانتباه للأطفال وعدم السماح لهم بركوب الدبابات الكبيرة والتي لا تتناسب مع أعمارهم.

يذكر أن طوارئ مدينة الملك سعود الطبية يتواجد فيها فريق متكامل يعمل على مدار الساعة للتعامل مع كافة الإصابات والحوادث.