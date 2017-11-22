«سعود الطبية» تُحذِّر من «الدبابات البرية».. إعاقات وأطراف مبتورة بسببها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

ترشيحاتنا

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

طريقة احتساب «القيمة المضافة» على فواتير الجوال والثابت

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة للأمطار

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» توضح المناطق المعرضة للأمطار

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

مصادر: مشاريع تصريف مياه الأمطار في جدة لم تُنفذ حتى الآن

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

وزير الداخلية يوجه بالتحقيق مع اثنين من منسوبي الدفاع المدني في جدة

«سعود الطبية» تُحذِّر من «الدبابات البرية».. إعاقات وأطراف مبتورة بسببها

«سعود الطبية» تُحذِّر من «الدبابات البرية».. إعاقات وأطراف مبتورة بسببها
0

 

تواصل – فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة التهور أثناء ركوب الدبابات البرية؛ لما يترتب عليها من مخاطر كبيرة على حياة مستخدميها.

جاءت تلك التحذيرات التي أطلقتها المدينة؛ تزامناً مع ما تشهده المنطقة الوسطى من موجة أمطار وتحسن في الأجواء، والتي يخرج فيها معظم السكان للمنتزهات البرية، وينتشر بها استخدام وتأجير ” الدبابات البرية”.

ونوهت المدينة، بأن طوارئ المستشفى العام شهد العديد من الحالات المؤلمة في الأعوام السابقة، وترتب عليها إعاقات جسدية وكسور وإصابات بليغة بالإضافة إلى بتر الأطراف.

وشددت المدينة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية عند ركوبها، وتتمثل في لبس خوذة على الرأس، وعدم إركاب أشخاص إضافيين، والابتعاد أثناء التجول عن الأماكن المزدحمة.

وأكدت المدينة في هذا السياق، على أهمية الانتباه للأطفال وعدم السماح لهم بركوب الدبابات الكبيرة والتي لا تتناسب مع أعمارهم.

يذكر أن طوارئ مدينة الملك سعود الطبية يتواجد فيها فريق متكامل يعمل على مدار الساعة للتعامل مع كافة الإصابات والحوادث.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

6 مخاطر لتناول «المضادات الحيوية».. تعرَّف عليها (إنفوجراف)

6 مخاطر لتناول «المضادات الحيوية».. تعرَّف عليها (إنفوجراف)

استغرقت 8 ساعات.. جراحة نادرة لتقويم عمود فقري لفتاة بـ«سعود الطبية»

استغرقت 8 ساعات.. جراحة نادرة لتقويم عمود فقري لفتاة بـ«سعود الطبية»

«طبيب آلي» يستقبل مرضى العناية المركزة بـ«سعود الطبية»

«طبيب آلي» يستقبل مرضى العناية المركزة بـ«سعود الطبية»

مصادر: «الصحة» تفوّض «سعود الطبية» و8 مديريات لصرف الرواتب والبدلات

مصادر: «الصحة» تفوّض «سعود الطبية» و8 مديريات لصرف الرواتب والبدلات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

المزيد
«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>