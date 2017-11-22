«الكهرباء» تُكرم القاضي «رائد الجودة» بالشركة.. أول مَن أطلق إستراتيجية الإبداع والابتكار (صور)

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كرمت الشركة السعودية للكهرباء المهندس سليمان بن عبدالله القاضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، تقديراً لجهوده في إطلاق وتأسيس برامج واستراتيجيات الجودة والإبداع بالشركة مطلع تسعينيات القرن الماضي؛ وهو ما ساهم في تطوير تلك البرامج لاحقاً على أيدي زملائه وتحقيق إنجازات وابتكارات فنية وتقنية وفرت ملايين الريالات في كافة القطاعات الفنية والإدارية.

وأوضح عبدالرحمن العبيد، نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالشركة السعودية للكهرباء، أن تكريم القاضي خلال فعاليات لقاء الجودة السابع عشر بالرياض هو بمثابة تكريم لجيل الرواد الذين قامت على أكتافهم انجازات الشركة، واحتفاء بالرعيل الأول من الكفاءات والخبرات الوطنية الكبيرة التي كان لها دور بارز في انطلاقة الشركة نحو تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية قائمة على معايير عالمية للجودة، وتطلعات كبيرة نحو الإبداع، وهو ما أوصل الشركة إلى موقعها الحالي باعتبارها الشركة الرائدة عربياً وإقليمياً والرابعة عشرة عالمياً، ومنافستها على مؤشرات الأداء العالمي.

وأضاف: “نؤمن بأن كافة الجوائز التي حصلت عليها الشركة سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، كان لهؤلاء الرواد دور فيها، لا سيما وأن مسار الجودة الذي بدأ قبل نحو ربع قرن نجح في تحقيق نقلات نوعية في كافة قطاعات العمل بالشركة، وأنتج العديد من الخطط والأفكار الإبداعية التي نالت إشادة واستحسان خبراء وشركات عالمية، والتي كان آخرها الجوائز التي حصلت الشركة عليها من بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول والمؤسسات المتخصصة في صناعة الطاقة الكهربائية”.

من جهته، عبّر المهندس سليمان القاضي الرئيس التنفيذي السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة عن سعادته الغامرة بهذا التكريم، مؤكداً أن الأفكار الإبداعية والابتكارات التي اطلع عليها خلال جولته في معرض لقاء الجودة السابع عشر من قبل الكوادر والكفاءات الوطنية والمواهب الشابة جعلته أكثر سعادة واطمئناناً على مستقبل الوطن الغالي والشركة، وأن جهوده وجهود زملاءه على مدار عشرات السنوات في مجال الجودة والإبداع لم تذهب هباءً، بل تم تطويرها والبناء عليها وتحقيق انجازات فنية كبيرة وفرت على الشركة أكثر من 2 مليار ريال.

كما أبدى القاضي اهتمامه بالإبداعات التي نفذها مهندسون وفنيون تابعون للشركة السعودية للكهرباء في مختلف قطاعات صناعة الطاقة الكهربائية، مضيفاً: “المملكة تستحق هذا الجيل من المواهب الشابة، التي نجحت في اقتناص جوائز دولية بارزة، وخاضت منافسات كبيرة مع شركات عالمية”.

يُذكر أن لقاء الجودة السابع عشر والذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء بالرياض خلال الفترة من 21-23 نوفمبر الجاري بحضور 12 خبيراً وأكاديمياً دولياً وعربياً وسعودياً في مجال الإبداع والجودة، كرم نخبة من الكوادر والمواهب السعودية الذين نجحوا في تقديم أفكار إبداعية وابتكارات فنية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، وأسهمت في تطوير منظومة العمل وتوفير ملايين الريالات على الشركة.