«الحريري» في أول لقاء مع «عون» بعد عودته.. مصافحة وقبلات وفك للغموض

تواصل – الرياض

شارك رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، اليوم، في احتفالات لبنان بعيد الاستقلال مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي سيلتقيه لاحقاً لتوضيح ظروف وملابسات ومصير استقالته من الرياض.

وأظهرت الصور لقاءات “الحريري” مع “عون” على منصة الاحتفالات والمصافحة والقبلات بين الاثنين، مع وجود نبيه بري رئيس البرلمان.

وعاد الحريري إلى بيروت ليلاً، بعد غياب نحو 3 أسابيع في المملكة التي أعلن استقالته منها.

ومع عودة الحريري ازدحمت الساحةُ السياسية بوابل من الأسئلة حول مصير استقالته، ومصير الوضع الحكومي والخيارات التي يمكن اللجوء إليها حكومياً وعلى كل المستويات لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده.

وطبقاً للنظام المعمول به منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، سيكون رئيس الجمهورية ملزماً بالدعوة لاستشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، بمجرد إصرار الحريري على الاستقالة.

واليوم الأربعاء يواكب الذكرى 74 للاستقلال في ظل وضع غامض حيال مستقبل العلاقات السياسية بين مختلف الفرقاء السياسيين في ضوء استقالة الحريري ومصيرها.